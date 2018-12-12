Врачи приговорили звезду Comedy Woman

Звезда "Comedy Woman " Надежда Ангарская дала откровенное интервью. Вокалистка рассказала, как неправильный диагноз чуть не разрушил ее жизнь.

Надежда и ее супруг Раед Бани познакомились в День влюбленных 14 февраля. Мужчина нашел артистку в Сети, завязалась переписка.

"Молодой человек – Раед из Иордании – сделал комплимент по поводу моего вокала. Он признался, что и сам сочиняет музыку и хотел бы записать со мной песню... Честно говоря, после всех историй про "турецких жен" отвечать побаивалась. Раздумывала недели две и все-таки решилась", – отметила звезда.

Уже через полтора месяца после знакомства Раед повез Наталью на родину, знакомиться с родителями. Свадьбу было решено играть в Москве.

Торжество омрачил вердикт врачей – бесплодие. У артистки нашли проблемы с поджелудочной железой. "Это была трагедия, и ничего скрывать от будущего мужа я не стала", – поделилась знаменитость. Артистка понимала, что страшный диагноз может поставить крест на только зарождающихся отношениях. Медики буквально приговорили ее к одиночеству, ведь не каждый мужчина готов отказаться от продолжения рода.

Бани спокойно отнесся к печальному известию, он, как верующий человек, доверился милости Всевышнего. Случилось невероятное: спустя полтора года, несмотря на диагноз, Надежда забеременела.

"На первом же скрининге доктор сообщила, что я жду ребенка с синдромом Дауна... Когда сообщила мужу о беременности, он плакал от счастья. А узнав, что с ребенком беда, перестал со мной разговаривать, замкнулся в себе. Я прорыдала сутки, но решила перепроверить диагноз. Другой врач с возмущением его опроверг: "Кто вам сказал такую глупость?!" – цитирует вокалистку 7 Дней.ru.

В итоге Ангарская подарила избраннику абсолютно здорового наследника. Мальчика назвали Давидом. В октябре этого года ему исполнилось три года.