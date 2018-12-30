Деликатесы новогоднего телеэфира: что смотреть под елкой

Все самое лучшее, интересное и вкусное готовят телевизионщики к 31 декабря. "Дни.ру" изучили праздничную программу.



ПЕРВЫЙ КАНАЛ

В 23 часа начнется "Новогодняя ночь на Первом". Ее второй год подряд снимали на празднично украшенных улицах Москвы. Москва-сити, ВДНХ, "Арт-плей", Большой театр, Триумфальная площадь – каждому артисту досталась своя локация. Шесть режиссерских команд. У каждого – свой взгляд на номер, на концепцию, поэтому "Новогодняя ночь на Первом" будет довольно эклектичной, как и сама Москва. Например, в обновленном павильоне "Космос" на ВДНХ, который был торжественно открыт после длительной реконструкции 14 апреля, снимался номер на песню Светланы Лобода с символичным названием "Суперзвезда". Но главной сенсацией многочасовой теленочи на Первом станет дуэт Жасмин и фигуристки Татьяны Навки – Олимпийская чемпионка и жена президентского пресс-секретаря неожиданно запела.





"РОССИЯ"

Праздничным вечером на экраны выйдет мюзикл "Золушка". Главная роль досталась в нем Натальей Медведевой из ComedyWoman. Ее отца сыграл Борис Смолкин, а злую мачеху убедительно воплотила Елена Степаненко. Перед уходом на бал Мачеха требует от Золушки сделать ландшафтный дизайн по фэншую изарегистрировать ее на Госуслугах. А фея (Елена Воробей) все превращения осуществляет при помощи планшета. Появится в мюзикле и Михаил Боярский. Причем согласился он только при условии, что в сценарии не будет слов"каналья" и песни "Констанция" – надоело! Николай Басков из вечных принцев переквалифицировался в Золотой Голос Королевства. Будет в мюзикле и Королевский Малахов. Как и положено ведущему "Прямого эфира", он устраивает собственное расследование, устанавливая владельца туфельки по анализу ДНК. Интересно, что создатели хотели вспомнить минувший Чемпионат мира по футболу, сняв в роли придворного Станислава Черчесова. Но от этой затеи отказались из-за истории с Кокориным и Мамаевым. Разумеется, не обойдется и без традиционного "Новогоднего парада звезд".

НТВ

Зрителей канала НТВ ждут на "Квартирнике у Маргулиса". Рок-кумиры Гарик Сукачев, Юрий Шевчук, Сергей Галанин, Сергей Чиграков, "Чайф", "Крематорий", "Мельница" будут чередоваться с молодыми артистами – Женей Любич, Jukebox Trio, Louna,The Hatters, Animal ДжаZ. Все они исполнят композиции в жанре битбокс, джипси-фолк-рок, хард-рок. Гости праздника соберутся и в неожиданные дуэты. Например, Алена Свиридова выйдет на сцену с Пауком, группа "Би-2" исполнит песню с нейромонахом Феофаном, Jukebox Trio выступят с оркестром волынщиков, и к ним присоединится Борис Гребенщиков. И, конечно, сам Евгений Маргулис обязательно возьмет в руки гитару, вместе с Андреем Державиным и Сергеем Чиграковым.

СТС

За несколько предновогодних дней в эфир СТС выйдут все пять частей знаменитой киносаги "Елки". Ну а 31 декабря, за полтора часа до наступления Нового года, тут состоится всероссийская телепремьера последней "серии" – фильма "Елки Новые" с участием Дмитрия Нагиева и Елены Яковлевой.

ТНТ

Пелагея, Анна Седокова, Гоша Куценко, Полина Гагарина, Сергей Жуков и Марина Александрова появится в новогоднем выпуске Comedy Club. Сразятся же артисты с комиками Stand Up под предводительством Руслана Белого и командой Comedy Woman. Помимо звезд ТНТ, за главный приз поборются актеры "Универа", "Домашнего ареста", "Ольги", "Полицейского с Рублевки" и "Улицы", а также "Сборная Интернета". Победителя новогоднего караоке-баттла определят члены жюри – Семен Слепаков и Михаил Галустян.

"Ю"

Зрителей ждет настоящая семейная атмосфера. В шоу "Моя свекровь – монстр" 5 свекровей и их 5 невесток сражаются за звание лучших хозяек новогоднего ужина и крупный денежный приз. Ради победы им придется усмирить свои разногласия и стать одной командой. Оценивать старания кулинарного дуэта будут свекрови-конкурентки. А зрители узнают много новых блюд для встречи нового года". Следом в эфире выйдет концерт группы "Руки Вверх!".

"МУЗ-ТВ"

"Танцы. Елка. Новый год" – так называется главный праздничный проект на "МУЗе".Ольга Бузова, Светлана Лобода, Дима Билан, Вера Брежнева и Ани Лорак будут петь несколько часов свои главные шлягеры. А в проекте "Новогодний караокинг" спать можно будет уже со звездами. Ну а Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев подведут музыкальные итоги года в "Новогоднем чарте", где назовут самую главную песню года.