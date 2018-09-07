Прилучный показал изуродованное лицо после жестких слов о Муцениеце

Павел Прилучный порядком напугал многочисленных поклонников, когда опубликовал фотографии, на которых запечатлен сильно опухшим. Фанаты ужаснулись и завалили актера вопросами, что же с ним случилось.

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Павел Прилучный выложил снимок, на котором изображен крупным планом. Однако лицо одного из самых привлекательных современных актеров буквально ужаснуло фанатов – оно выглядело слишком опухшим и покрасневшим. "Есть одна беда , с утра опухаю) (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – с юмором подписал кадр Прилучный.

Некоторые подписчики пришли в ужас, однако многие фанаты быстро догадались, что Павел просто загримирован. "кошмар😂😂", "Шикарный грим", "Паша уже не тот", "Господи, это ж надо было так изуродовать такую симпатишную мордашку)))😂😂😂Павел, Вам не идет без макияжа на улице показываться", "Надо меньше жидкости пить на ночь", "Но белок выдает, что глаз здоровый", "Укусила африканская пчела", – сыронизировали поклонники.

Отметим, что сам Павел Прилучный предпочел не раскрывать подробностей, поэтому фанатам осталось гадать, в каком фильме на сей раз играет их любимец. Кстати, подобный грим лишь малая часть жертв, на которые идут актеры ради ролей. Так, супруга Прилучного, актриса Агата Муцениеце, чтобы сыграть в киноленте, начала стремительно полнеть.

"Были новогодние праздники, я ела все подряд, ни в чем себе не отказывала. Помню, спрашивала у ребят: "Вы точно меня возьмете?" – они отвечали: "Точно, точно". А потом появился новый продюсер, и меня "слили". Я набрала восемь килограммов", – пожаловалась актриса в недавнем интервью. По словам Агаты, ей было крайне неприятно, а теперь она застряла в "пограничном весе".

Прилучный признался, что ему "плевать", какая у него жена, худая или толстая. "Нет, ну конечно, если ее разбомбит до 160 килограммов, мы вряд ли с ней будем общаться", – со смехом уточнил актер, а на возмущение жены примирительно предложил поставить рамки в пределах 120 килограммов. "Интересно, конечно, посмотреть на тебя в этом весе", – сказал артист.