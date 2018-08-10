Вернувшийся в семью Прилучный заклеймил Муцениеце

После короткой размолвки Агата Муцениеце и Павел Прилучный снова вместе. Актеры смогли сохранить чувства после череды ссор.

"Не бывает пар, у которых все ладно каждый день. У нас все хорошо. Был период разлада, но мы его преодолели", – откровенно рассказала Агата в интервью teleprogramma.pro.

Вернувшись в семью Прилучный решил доказать жене свою любовь и предложил сделать парные татуировки. Так актер навсегда заклеймил супругу. "В семилетие совместной жизни мы набили себе татуировочные кольца. Теперь не снимешь", – призналась Муцениеце.

По словам Агаты, сейчас в их семье царит мир и любовь. Секрет гармоничных отношений актеров оказался очень прост. Как рассказала артистка, несмотря на частые ссоры и конфликты на бытовой почве, супруги должны разговаривать о своих проблемах и пытаться разрешить их вместе. "Просто нужно садиться и разговаривать друг с другом", – отметила она.

Муцениеце призналась, что Прилучный даже заговорил о третьем ребенке. "Хочет очень сильно еще одного мальчика", – сообщила актриса, отметив, что сама она пока не готова еще раз рожать.

Публикация от Agata M (@agataagata) 1 Июл 2018 в 6:20 PDT

Напомним, популярные актеры Агата Муцениеце и Павел Прилучный расписались 19 июля 2011 года втайне от широкой публики и журналистов. В январе 2013-го у них родился сын Тимофей, а в марте 2016-го – дочь Мия.

В начале лета 2018 года в идеальной семье произошел скандал. Все началось с того, что особо наблюдательные фанаты обнаружили, что актеры якобы отписались друг от друга в соцсетях, перестали публиковать общие фото и выходить в свет вместе. Пиком беспокойства стали две фотографии, которые на своей страничке в Instagram опубликовал Павел. На снимках была запечатлена не законная супруга, а актриса Лукерья Ильяшенко. Фанаты не выдержали и накинулись с вопросами и критикой на Прилучного.