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Бывшие жены ударили по слабому месту сраженного Кержакова

АлександрКержаков. Фото: instagram.com/a.kerzhakov11
Адвокат, который представляет интересы бывших жен Александра Кержакова, раскрыл детали бракоразводного процесса. По его словам, суд примет во внимание, что сценарий разводов у футболиста повторяется.
прочитано 2437 раз

Эпопея с женами Александра Кержакова длится уже не первый год. Лучшему бомбардиру в истории "Зенита" не везет с женщинами.

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Александр Анатольевич Кержаков футболист, нападающий

После трех попыток брака и троих детей на счету спортсмена третий скандальный развод, передает сайт "Комсомольская правда". При этом все очень стремительно усугубляется.

25-летняя Милана Кержакова тоже оказалась "наркоманкой" и по наигранному сценарию. Александр также планирует лишить ее родительских прав на их общего сына Артемия.

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Публикация от Kerzhakov Aleksandr (@a.kerzhakov11)

Девушка не видела малыша уже несколько месяцев. Она решила отстаивать свои права через суд.

Защитником дивы выступил звездный адвокат Александр Добровинский. "Я считаю, что когда ребенку полтора года, он должен быть с мамой", – объяснил он.

Кроме того, эксперт выразил надежду, что суд примет во внимание тот факт, что эта история повторяется. По словам эксперта, Кержаков не хочет делиться с экс-супругами деньгами, что и стало причиной конфликтов.

29 сентября 2018, 11:25
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