Наркозависимая Кержакова лишилась памяти о муже

Жена бывшего игрока Зенита Александра Кержакова, Милана продолжает свое восстановление в Таиланде. Девушка уверенно идет на выздоровление от пагубного пристрастия.

Судя по всему, 25-летняя Милана твердо решила оставить все плохое позади и двигаться дальше. Вот уже месяц под наблюдением врачей она пытается найти себя и избавиться от вредных привычек.

В частности, девушка пытается покончить с наркозависимостью и стрессом после смерти отца и в связи с разногласиями с супругом. О том, что у Миланы начинается в жизни новая, светлая полоса, свидетельствуют ее посты в Instagram.

Милана Кержакова решила забыть о муже: во время лечения от наркозависимости девушка сменила фамилию на девичью в своем микроблоге. Она хочет, чтобы ее называли Тюльпановой, как до свадьбы. "Пришло время двигаться дальше. Созависимость можно пережить, я это точно знаю", – написала в одном из постов в соцсети Милана.

Публикация от Tyulpanova Milana (@milana_tyulpanova) 4 Авг 2018 в 2:14 PDT

Напомним, в июле этого года Милана Кержакова заявила, что супруг забрал у нее ребенка. Позже выяснилось, что Кержаков не был уверен в адекватности избранницы, поскольку она употребляла запрещенные вещества.

Позже девушка призналась, что в какой-то момент она перестала отделять себя от мужа-футболиста, считая их одним целым. Из-за этого Милана совершенно не знала, как ей жить своей жизнью.