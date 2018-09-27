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"Была марионеткой": наркозависимая жена обвиняет Кержакова в подлом обмане

Александр Кержаков с супругой Миланой. Фото: instagram.com/milana_kerzhakova
Пока еще супруга футболиста Александра Кержакова – Милана вновь вышла на тропу войны. Девушка хочет подать в суд на супруга, чтобы вернуть своего сына Артемия, обязать спортсмена платить алименты и развестись.
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Милана жалеет, что послушалась супруга и пошла на все его условия. Она до последнего надеялась, что он действует в ее интересах. Согласившись на сделку с мужем, она даже разругалась с родственниками. И в итоге осталась у разбитого корыта.

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"Я признала все, что хотел Александр, отдала ему все, что он хотел и полетела туда, куда он хотел. Я не слушала свою семью, в какой-то момент я даже отвернулась от них, я была как будто бы зомбирована этой слепой любовью к нему. А потом я осталась одна – не нужная никому, кроме своей семьи, семьи, от которой отказалась я, но которая не отказалась от меня. И в тот момент я поняла – хватит! Хватит просто быть марионеткой", – заявила Кержакова. Девушка отметила, что не будет подписывать бумаги, которые определяют место жительства ее ребенка с отцом, ведь в таком случае она потеряет сына навсегда.

Супруга футболиста поведала, что пока она по велению Александра находилась в реабилитационном центре ее наследник жил с Кержаковым. По словам Миланы, в суде она пойдет до конца, а также прекратит все коммерческие отношения с Александром. По словам девушки, муж постоянно шантажирует ее ребенком, даже посты в Instagram все это время она выкладывала под давлением.

Примечательно, что защищать в суде Милану будут адвокаты Александр Добровинский и Марина Дубровская. Об этом сообщает Super.ru.

Напомним, минувшим летом доведенная до отчаяния, Милана записала видео, в котором рассказала, что Кержаков не дает ей видеться с ребенком, и выложила ролик в Сеть. Футболист, в свою очередь заявил, что его супруга наркозависимая и опасна для сына.

После того, как супруги вылила друг на друга ушат грязи, им как-то удалось найти общий язык. Спортсмен разрешил Милане видеться с наследником. Мужчина обещал девушке: поправишься – заберешь малыша. По настоянию футболиста и его друзей Милана призналась в зависимости. Откровенность не оценила мать Кержаковой. Женщина назвала этот шаг глупостью, ведь информацию о наркотиках могут использовать против Миланы в суде.  Тогда супруги договорились о том, как поделят совместно нажитое имущество. "Мне остается порядка двух миллионов (Долларов. -Прим.ред.). Остальное переходит Саше, и это примерно равные части", – отмечала Кержакова в интервью.

Автор: Руслана Алексеева27 сентября 2018, 21:46
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