Бывшая жена Кержакова напилась в гостях у Бузовой

Бывшая гражданская жена футболиста Александра Кержакова Екатерина Сафронова стала участницей программы "Бородина против Бузовой". Доведенная женщина сбежала из студии.

Уже несколько лет Екатерина пытается получить право видеть и воспитывать своего сына Игоря, которого родила от Кержакова. Футболист обвинял девушку в наркозависимости и не подпускал к собственному ребенку.

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Беседуя в студии с ведущей Ольгой Бузовой, Екатерина рассказала, что до сих пор скрывает многие подробности затяжной войны с бывшим гражданским супругом. Сафронова сообщила, что не чувствует ничего к бывшему возлюбленному. Однако, чтобы избавиться от последствий скандала, ей пришлось обращаться к психологам. "Чтобы двигаться дальше, мне нужно было исключить свое прошлое. Как муж он готов причинить боль", – отметила женщина.

Также Екатерина поведала, что никогда не употребляла наркотики и ее оклеветали. "Он не дает мне видеться с ребенком. Но порядок встреч не рассматривался", – поделилась она. Присутствующие на съемочной площадке заметили, что Сафронова сильно нервничала и даже несколько раз путала возраст собственного сына.

Екатерина отметила, что готова к миру с Кержаковым. Она простила мужа и хочет наладить отношения с ним и наследником. В ходе обсуждения обстановка в студии накалились. Сафронова отметила, что ее травят и раскручивают на эмоции. "Это болезненная для меня ситуация, и вытаскивать, и перемалывать все по косточкам не надо", – заявила бывшая жена Кержакова, после чего покинула площадку.

Ольга последовала за Екатериной. По словам Бузовой, она застукала ее за кулисами с бутылкой алкоголя. "Я подошла к тебе, потому что мне сказали, что ты сидишь в каком-то закутке и выпиваешь", – отметила ведущая.

Немного погодя Сафронова успокоилась и вернулась в студию. Она упрекнула Ольгу в умышленном причинении боли. Бузова сообщила, что это не было ее целью, и принялась отчитывать экс-жену спортсмена: "Мне больно смотреть на то, что ребенок растет без матери, что ты уходишь и пьешь в гримерке!"