После скандала с женой Кержакову понадобилась помощь
На днях стало известно, что Александр и Милана Кержаковы подписали брачный контракт. Супруга футболиста этого не скрывает и называет договор мировым соглашением. "Все наши финансовые пререкания были удовлетворены, и сейчас я отправляюсь на окончательный курс реабилитации", – заявила Кержакова.
После того как Милана окончательно поборет зависимость, супруги вместе отправятся к специалисту. "Когда вернусь, мы планируем с Сашей посещать семейного психолога и работать над нашими отношениями. Мы хотим оставить эту некрасивую часть нашей жизни в прошлом", – цитирует ее сайт "Комсомольская правда".
Сын Артемий будет жить с ними, так как Александр и Милана хотят сохранить семью. Сейчас все поддерживают Кержакову. "После того как мы с Сашей расставили все точки над i и подписали мировое соглашение, стало все намного проще, просто камень с души упал. Теперь я себя чувствую намного лучше и стабильнее", – отметила Милана.
В семье футболиста все постепенно идет на лад, но многие сомневаются в этом. Адвокат Александр Добровинский подозревает, что жену спортсмена заставили признаться в употреблении запрещенных препаратов, чтобы иметь рычаги для манипуляций. Якобы ее шантажируют ребенком.
Бывшая возлюбленная Александра Кержакова Екатерина Сафронова, которая в свое время оказалась в аналогичной ситуации, тоже считает, что на Милану оказывают давление. "Скорее всего, Кержаков зачем-то принудил ее публично во всем признаться. Допускаю, что она его прилично достала", – предположила Екатерина в недавнем интервью.
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