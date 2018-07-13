После скандала с женой Кержакову понадобилась помощь

Супруга футболиста Александра Кержакова Милана заявила, что смогла наладить отношения с близкими. В частности, с мужем они подписали финансовое соглашение и отправляются к психологу.

На днях стало известно, что Александр и Милана Кержаковы подписали брачный контракт. Супруга футболиста этого не скрывает и называет договор мировым соглашением. "Все наши финансовые пререкания были удовлетворены, и сейчас я отправляюсь на окончательный курс реабилитации", – заявила Кержакова.

После того как Милана окончательно поборет зависимость, супруги вместе отправятся к специалисту. "Когда вернусь, мы планируем с Сашей посещать семейного психолога и работать над нашими отношениями. Мы хотим оставить эту некрасивую часть нашей жизни в прошлом", – цитирует ее сайт "Комсомольская правда".

Сын Артемий будет жить с ними, так как Александр и Милана хотят сохранить семью. Сейчас все поддерживают Кержакову. "После того как мы с Сашей расставили все точки над i и подписали мировое соглашение, стало все намного проще, просто камень с души упал. Теперь я себя чувствую намного лучше и стабильнее", – отметила Милана.

Публикация от Kerzhakova Milana (@milana_kerzhakova) 3 Июл 2018 в 3:01 PDT

В семье футболиста все постепенно идет на лад, но многие сомневаются в этом. Адвокат Александр Добровинский подозревает, что жену спортсмена заставили признаться в употреблении запрещенных препаратов, чтобы иметь рычаги для манипуляций. Якобы ее шантажируют ребенком.

Бывшая возлюбленная Александра Кержакова Екатерина Сафронова, которая в свое время оказалась в аналогичной ситуации, тоже считает, что на Милану оказывают давление. "Скорее всего, Кержаков зачем-то принудил ее публично во всем признаться. Допускаю, что она его прилично достала", – предположила Екатерина в недавнем интервью.