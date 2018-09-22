Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 22 сентября 2018 года

Звезды российского шоу-бизнеса в очередной раз заставили говорить о себе и нашли, чем удивить своих поклонников. Слухи и сплетни, откровенные снимки, грязные тайны звезд стали достоянием общественности. Все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 22 сентября – в материале Dni.Ru.

Скандал на шоу "Голос 60+": Агутин помог старому знакомому

Очередной выпуск шоу отметился неоднозначной ситуацией. Леонид Агутин выбрал участника, с которым был знаком до шоу.

Считается, что члены жюри не должны взаимодействовать с теми, кого знали до конкурса. Однако в тесном мире шоу-бизнеса избежать подобных скандалов не так-то просто.

Во время съемок передачи "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым на телеканале "Россия 1" Мария Голубкина ошарашила зрителей историей про скверный характер Андрея Миронова. Позже она призналась, что в тот момент не была откровенной.

Актриса дала понять, что опорочила честное имя своего приемного отца, поскольку формат ток-шоу обязывает находить грязные подробности даже там, где их нет.

В интервью программы "Центральное телевидение" на телеканале НТВ вдова актера призналась, что ощущает присутствие супруга даже после его ухода. Особенно ярко это проявляется при общении с его детьми.

Многие близкие уверяют, что Олег Табаков присутствует в их жизни и по сей день. А 13-летняя дочь актера и вовсе уверяет, что он помогает семье с того света.

Главный звездный сплетник России заявил, что Примадонна может быть зависима от инсулина. При этом раньше Алла Пугачева ни раз просила Садальского не увлекаться слухами и сплетнями.

Поклонники помнят, что сам актер рассказывал о просьбе певицы не выносить на общественное обсуждение некоторые детали личной жизни звезд. Однако он все не унимается.

Балерина в очередной раз нашла чем удивить своих поклонников. Она опубликовала две фотографии в ночнушках, на которых сквозь тонкую ткань отчетливо видна ее обнаженная грудь.

Узнать, что думают поклонники творчества балерины о ее новых снимках невозможно – предусмотрительная Волочкова запретила комментировать свои посты в Instagram.



