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Пугачева попросила Садальского заткнуться

Алла Пугачева. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov
Алла Пугачева ни один раз просила Станислава Садалского перестать сплетничать, признавался сам актер. Однако долго соблюдать "режим тишины" он не может,и допускает смелые предположения в том числе и о жизни самой Примадонны.
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Станислав Садалский известен не только своими ролями, но и своими заявлениями, в которых не боится озвучивать самые смелые предположения, подчас подавая их как уже установленный факт. Звезды, чья личная жизнь и сокровенные тайны становились доступны широкой общественности благодаря актеру, уже давно ломали голову – как намекнуть ему, "чтобы он заткнулся".

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Алла Борисовна Пугачева

Алла Борисовна Пугачева певица

Примечательно, что среди тех, кто просил Станислава Садальского придержать язык за зубами была даже Алла Пугачева. Об этом он сам рассказывал на своей странице в Instagram. Подписчики актера заметили, что на какое-то время эта просьба возымела действия и самый знаменитый звездный сплетник в России даже удалял какие-то из своих публикаций. Однако надолго его выдержки не хватило.

Так, Садальский поделился переживаниями за здоровье Примадонны. "Наверное, она уже инсулинозависимая. Диабет не щадит никого!", – огорошил он общественность то ли предположением, то ли утверждением. Об этом, по его мнению, свидетельствует внешний вид певицы, которая сильно похудела.

Однако близкие Аллы Пугачевой уверяют, что проблемы со здоровьем тут не при чем. "Алла отказалась от соленого, сладкого и сдобного, поэтому так прекрасно и молодо выглядит. Ну и один раз в неделю у нее разгрузочный день", – цитирует сайт "Комсомольская правда" подругу певицы предпринимательницу Алину Редель.

Автор: Геннадий Куприянов22 сентября 2018, 10:32
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Как менялась Алла Пугачева

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