Волочкова без белья выставила сосок на всеобщее обозрение

Балерина Анастасия Волочкова вновь удивила своих подписчиков в Instagram, выставив сразу две фотографии из ванной. На обоих снимках она предстала в тонких ночнушках и без лифчика, что позволило зрителям без особого труда разглядеть интимные части тела танцовщицы.

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