Зудина рассказала об общении с Табаковым после его смерти
Многие, кто близко знал Олега Табакова, признаются, что даже после его смерти ощущают его присутствие и в своей жизни, и в театральной деятельности. Вдова актера Марина Зудина призналась, что также продолжает своего рода общение с покинувшем мир живых супругом.
"Дома, конечно, ощущаю. И в жизни, конечно, ощущаю", – рассказала актриса в студии "Центрального телевидения" на телеканале НТВ. "Дети – это часть его. Я общаюсь с Машей и вижу в Павле какие-то черты", – добавила она.
При этом 12-летняя дочь Табакова Маша напрямую сказала, что актер помогает своей семье даже после смерти. "Да, она удивительно сильный человек. И как она поддерживала меня, она была взрослой в этой ситуации", – описала Марина Зудина девочку.
Отметим, актриса перестала сниматься в кино с 2013 года. Поклонники могли увидеть ее только на театральной сцене. "У меня семья, дети, у меня жизнь была достаточно заполненной. Все в жизни складывается так, как должно быть", – объяснила свой уход с большого экрана она.
Однако Марина Зудина решила вернуться. Она снялась в сериале "Хорошая жена". Причем именно в той роли, о которой раньше задумывалась. "За месяц до того, как поступило это предложение, я подумала, что интересно было бы сыграть адвоката. Поэтому, когда поступило это предложение, то это было какое-то совпадение", – призналась актриса.
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