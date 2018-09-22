Сексуальную Малышеву поставили на место

Эксперты из мира красоты оценили новый образ, в котором перед зрителями предстала 57-летняя ведущая программы "Жить здорово!" Елена Малышева. Несмотря на фурор, который произвела визуально помолодевшая и прибавившая в сексуальности врач среди поклонников, специалисты уверены, что над образом необходимо работать более тщательно.

прочитано 2165 раз