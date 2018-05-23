Сексуальная Малышева без очков произвела фурор
Очередным звездным гостем передачи Елены Малышевой "Жить здорово!" стала дочь легендарного поэта Роберта Рождественского. Фотохудожник Екатерина Рождественская прославилась благодаря серии работ с участием отечественных знаменитостей. Она снимала звезд, а затем помещала изображения в рамки всемирно известных картин – получались искусные коллажи.
В передаче показали несколько самых удачных творений Рождественской, в том числе портрет Малышевой. Правда, скандально известную ведущую на фото узнать сложно – там она без очков и гораздо моложе.
"Вот это мой любимый портрет. Я без очков. Мятежная, сексуальная красавица. Господи, ну почему я хожу в очках? Это уникальные работы, созданные одним человеком. Без прекрасного зрения все это сделать невозможно", – высказала свое мнение Малышева.
Рождественская рассказала, как трудилась над портретами. 20 лет назад у фотохудожника взорвалась лампа, и она ослепла на один глаз. "Конечно, если бы я занималась своим делом за границей, в первую очередь застраховала бы глаза. В течение этих 20 лет были моменты, когда я думала: пора заканчивать. Было время, когда снимала в специальных очках, отражающих вредный свет. Зрение начало садиться – видимо, глаза были иссушены и устали. Я забросила работу в какой-то степени из-за зрения", – отметила Екатерина, дав понять зрителям, что теперь занимается другой деятельностью.
Дочь поэта не смотрит телевизор, не читает при недостаточном свете и пользуется специальными глазными каплями. Рождественская пояснила: "Зрение для меня очень важно, это основа жизни. Я "питаюсь" глазами. Чтобы жить дальше, мне нужно сменить картинку перед глазами, "напитаться". Не есть много, а посмотреть на какую-то красоту".
Интернет-пользователи пришли в восторг от портрета Елены: "Ого!", "это что малышева??? не узнать", "Даааа Малышева тут прям Мэрилин Монро)", "Красотка , реально", "Тогда красавица, сейчас перетянутая бабка". "Малышева на фотке прям секс-бомба (орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)".
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