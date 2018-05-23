Сексуальная Малышева без очков произвела фурор

Елена Малышева удивила общественность. Популярная телеведущая в передаче показала свое изображение, на котором запечатлена без очков. Ошеломленные зрители ее не узнали.

Очередным звездным гостем передачи Елены Малышевой "Жить здорово!" стала дочь легендарного поэта Роберта Рождественского. Фотохудожник Екатерина Рождественская прославилась благодаря серии работ с участием отечественных знаменитостей. Она снимала звезд, а затем помещала изображения в рамки всемирно известных картин – получались искусные коллажи.

В передаче показали несколько самых удачных творений Рождественской, в том числе портрет Малышевой. Правда, скандально известную ведущую на фото узнать сложно – там она без очков и гораздо моложе.

"Вот это мой любимый портрет. Я без очков. Мятежная, сексуальная красавица. Господи, ну почему я хожу в очках? Это уникальные работы, созданные одним человеком. Без прекрасного зрения все это сделать невозможно", – высказала свое мнение Малышева.

Рождественская рассказала, как трудилась над портретами. 20 лет назад у фотохудожника взорвалась лампа, и она ослепла на один глаз. "Конечно, если бы я занималась своим делом за границей, в первую очередь застраховала бы глаза. В течение этих 20 лет были моменты, когда я думала: пора заканчивать. Было время, когда снимала в специальных очках, отражающих вредный свет. Зрение начало садиться – видимо, глаза были иссушены и устали. Я забросила работу в какой-то степени из-за зрения", – отметила Екатерина, дав понять зрителям, что теперь занимается другой деятельностью.

Дочь поэта не смотрит телевизор, не читает при недостаточном свете и пользуется специальными глазными каплями. Рождественская пояснила: "Зрение для меня очень важно, это основа жизни. Я "питаюсь" глазами. Чтобы жить дальше, мне нужно сменить картинку перед глазами, "напитаться". Не есть много, а посмотреть на какую-то красоту".

Интернет-пользователи пришли в восторг от портрета Елены: "Ого!", "это что малышева??? не узнать", "Даааа Малышева тут прям Мэрилин Монро)", "Красотка , реально", "Тогда красавица, сейчас перетянутая бабка". "Малышева на фотке прям секс-бомба (орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)".