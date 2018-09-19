"Вот это красотка!": Помолодевшая Малышева стала сенсацией

Ведущая передач "Здоровье" и "Жить здорово!" Елена Малышева предстала в новом образе. Лицо Первого канала появилась в блузке и модных брюках, на что фанаты хором заявили, что она помолодела на десять лет.

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Елена Малышева опубликовала фотографию, где запечатлена в несвойственном себе виде. Привычные платье и юбку-солнце телеведущая сменила на остромодные брюки и блузку. Тем самым Елена продемонстрировала прекрасную фигуру.

"Дорогие друзья, я меняю свой стиль одежды. Голосуйте (лайк) за те костюмы, которые вам нравятся. Мне очень дорого ваше мнение", – призналась Малышева, обращаясь к подписчикам. Поклонники не замедлили высказать свое суждение. Большинство фанатов рассыпались в комплиментах Елене. "мне очень нравиться (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", "У вас прекрасная фигура, выглядите достойно, почему бы платья не разбавить брюками, я считаю это вполне приемлемым", "Вы помолодели на десять лет, просто шикарно!", "Вам так хорошо идет такой стиль! Очень красиво!", "Словно 15 лет скинули, браво", Вот это красотка!" – высказались поклонники.

Нашлись и те, кому новый образ Елены Малышевой не пришелся по вкусу. "Брюки не идут в таком исполнении. Область паха нужно прикрывать. Белый халат был бы кстати", "Как обрезали.... все короче стало....", "Извините но в плятье вы элегантнее", "Голова отдельно от тела)))) кошмар !!!!!", "Вы очень консервативны. Ощущение чрезмерной правильности от образов. Потому как если одеться современней, мама заругает. Вот чёткое ощущение слишком послушной школьницы-отличницы. Это, увы, не смена имиджа. Это обновление гардероба в том же стиле. Конечно, вас будут смотреть и слушать, как бы вы ни оделись. Но я бы посоветовала устроить революцию и выйти однажды к зрителям тск чтобы люди попадали, нк и как в фильме "штабелями укладывались", – раскритиковали пользователи Сети.