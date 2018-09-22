Назван победитель нового сезона "Битвы экстрасенсов"

Несмотря на то, что премьера нового сезона шоу "Битва экстрасенсов" на телеканале ТНТ состоится только 22 сентября, уже сейчас можно назвать победителя конкурса. Символическую пальму первенства можно вручить участнику 16 сезона Сергею Пахомову, известному как Пахом, который даже не примет участие в съемках.

Долгожданная премьера осени 2018 года – 19-й сезон "Битвы экстрасенсов" – состоится на телеканале ТНТ 22 сентября. Один из самых ярких участников за всю историю съемок Сергей Пахомов рассказал, почему решил больше не появляться на экранах в амплуа ясновидящего.

Сергей Пахомов или Пахом, как его называют многочисленные поклонники, может по праву называть себя победителем всех сезонов "Битвы экстрасенсов", которые вышли после его появления в шоу. Все дело в том, что его образ глубже всего запал в душу телезрителям. "В чем была моя задача – ярко проявить себя. Поэтому теперь когда показывают новый сезон "Битвы экстрасенсов" у людей все равно возникает образ Пахома", – цитирует StarHit экстрасенса.

"Все было убедительно, мощно, не жалея себя, и мне уже необязательно участвовать. Меня все равно уже сравнивают с новыми героями. Пока это живет", – объяснил он свое нежелание принимать участие в съемках 19-го сезона.

Действительно, теперь, когда зрители будут смотреть новый сезон "Битвы экстрасенсов", они невольно будут искать персонажа, отчасти похожего на Пахома и ждать, что кто-то из участников проявит себя также , как и он. Сам артист активно занимается другими своими проектами – пишет сценарии, продюсирует картины и наслаждается свободой творчества.

"Я сейчас пишу несколько сценариев, поступило немало предложений. К ним ко всем надо готовиться, я же не молодой челочек, мне в ноябре 52 года исполнится. Я не живу по законам шоу-бизнеса, поэтому влачу достаточно скромное существование. Я не подстраиваюсь ни под кого", – рассказал Пахом.

Напомним, на телеканале ТНТ стартует 19-й сезон шоу "Битва экстрасенсов". За звание сильнейшего обладателя паранормальных способностей будут бороться шаманы, медиумы, колдуны, ясновидящие и те, кто считают себя таковыми.