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Шоу-бизнес

Как живут звезды "Битвы экстрасенсов"

Фото: GLOBAL LOOK press
Участники "Битвы экстрасенсов" стараются скрывать свою жизнь вне проекта ведь это может разрушить их чарующий магический образ. В цифровую эру делать это становится все сложнее.  
прочитано 596 раз

На телеэкране стартовал очередной сезон "Битвы экстрасенсов". Уже десять лет участники передачи общаются с духами, видят прошлое и предсказывают будущее. Бесконечной вереницей маги и колдуны сменяют друг друга. Многие из них очень полюбились публике: кто-то обзавелся толпами поклонников и монетизирует свою популярность, кто-то всецело посвятил себя семье, а кто-то борется за жизнь.

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 Битва экстрасенсов

Сюжеты Битва экстрасенсов

Недавно победительница первого сезона Наталья Воротникова запустила собственное реалити-шоу "Чародеи", в котором помогает зрителям разбираться в сложных ситуациях. Также, ясновидящая оказывает индивидуальные консультации в специализированном центре, где корректирует судьбы, снимает порчу и избавляет от алкогольной зависимости. И хотя Воротникова считает помощь людям делом своей жизни, содействует она отнюдь не бесплатно.

Экстрасенс Свами Даши все силы вкладывает в развитие себя как бренда. Свами открыл центр медитации, ведет лекции, семинары, а также выпустил две книги – "Перерождение" и "Волк. Размышления о главном". Но, не смотря на прилагаемые усилия, Даши более известен как фигурант всевозможных скандалов. В прошлом году гуру медитации спровоцировал конфликт в самолете, а через несколько месяцев был задержан за вождение угнанного автомобиля.

Некоторые участники пробуют заработать более земными способами. Победительница 15-го сезона Джулия Ванг открыла в себе таланты парфюмера и дизайнера – шьет одежду, разрабатывает новые ароматы, создает Hand Made куклы. Стоит отметить, что девушка резко изменила не только карьерную стратегию, но и внешний вид. Ванг избавилась от шикарных локонов, отказалась от девичьих нарядов и сильно похудела – это сделало ее некогда женственный образ немного андрогинным. Что стоит за такими кардинальными переменами остается только догадываться.

Николь Кузнецова, участница 16-го сезона "Битвы экстрасенсов", с детства страдает от тяжелейшего заболевания и перенесла порядка 280 операций. Девушка вынуждена дышать через трахеотомическую трубку, которая вставлена в горло, что не лучшим образом сказывается на качестве ее жизни. В феврале состояние Николь ухудшилось и теперь большую часть своего времени экстрасенс занята своим здоровьем.

Виктория Райдос и Мэрилин Керро направили свою магическую энергию на сотворение новой жизни. Обе девушки беременны, о чем, не побоясь сглаза, сообщили в социальных сетях. Несмотря на интересное положение экстрасенсы продолжают работу. К примеру, Виктория в конце мая планирует встретится с поклонниками на недельном семинаре в Турции – стоимость участия в мероприятии начинается от 1,5 тысяч долларов.

19 февраля 2018, 21:35
ФОТОРЕПОРТАЖ

Самые скандальные экстрасенсы

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