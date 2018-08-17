Звезду "Битвы экстрасенсов" жестоко избили металлическим прутом
Пахомов читал лекции в городе Железногорске Курской области. Он получил удар по голове железным прутом.
"***** железной палкой в Железногорске!" – написал он в своем Facebook. Более того, артист продемонстрировал поклонникам рану в верхней части лба.
"Просветительство эт опасная работа, меня пригласили оч тонкие и умные ребята, просто риск (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написал художник в ответ на вопрос комментатора.
"Сотряса нет пока в кончик носа попадаю", – рассказал он о самочувствии. Другими деталями произошедшего участник "Битвы экстрасенсов" не поделился.
Отметим, что Пахомов на момент ухода из шоу о магах и чародеях являлся фаворитом аудитории, жюри и продюсеров. За него голосовали 50% зрителей. Художник отмечал в интервью, что сознательно участвовал в "Битве экстрасенсов", так как считал, что ему есть что рассказать. Также он был уверен, что "со своим подсознательным сценарием сможет внедриться в уже готовый".
"Я понял, что "Битва экстрасенсов" – единственное место, где можно не стыдясь говорить о таких вещах, как добро, любовь, помощь, сострадание, забытых в телевизионном формате", – поведал художник. По словам Сергея, он ушел из проекта, потому что "выработал себя", но очень рад, что полюбился зрителям, сообщает Teleprogramma.pro.
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