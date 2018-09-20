Варум выставила киску в руках Агутина

Анжелика Варум позабавила своих поклонников фотографией в микроблоге Instagram. Ее киска в руках Леонида Агутина очень понравилась фанатам.

Фотография задумчивого Леонида Агутина с кошкой на руках появилась в соцсети. Животное оказалось необычной породы, что и пояснила в подписи к снимку хозяйка микроблога.

"Нюха в объятиях музыкальной Колыбели человечества))) Всем хорошего дня! PS Порода кошки Сингапура", – написала Варум (орфография и пунктуация оригинала).

Комментаторы отметили, что кошка в самом деле очень красивая и похожа на своих хозяев. "Симпатичная порода", "Вы оба прелесть", – умилились подписчики.

Звездная пара – Леонид Агути и Анжелика Варум – остаются в центре внимания любителей музыки. Фанаты ревностно следят за всеми перипетиями их личной жизни. А обратная сторона популярности, как известно – множество слухов.

Не избежали такого нездорового внимания и наши герои. Ранее сообщалось, что Леонид Агутин не скрывает свои отношения с молодой подопечной из шоу "Голос". По информации неких "инсайдеров", избранницей певца стала 25-летняя Элина Чага. По слухам, певец не только "продвигает" подопечную, но и снимает ей квартиру в центре Москвы. Певица познакомилась с артистом на съемках шоу "Голос". Агутин сразу увидел в ней большой потенциал и взял под опеку.

Кроме того, в Сети поднялась волна слухов о том, что Леонид Агутин и Анжелика Варум разводятся. Поводом стало опубликованное Анжеликой стихотворение, посвященное ее супругу – оно называлось "Я ухожу". Однако при внимательном прочтении этого образца любовной лирики выяснилось, что в нем говорится об искренних и глубоких чувствах к обожаемому мужу.