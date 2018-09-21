Принц Гарри полез целоваться с другой на глазах Маркл
Меган Маркл давала обед в Кенсингтонском дворце в честь выхода собственной кулинарной книги. Принимать гостей ей помогали муж и мама.
Во время приветствия координатора сообщества Hubb Community Kitchen Захиры Гвахсвалау Гарри попал в неприятность, которая была запечатлена освещающими событие репортерами. Внук королевы потянулся поцеловать гостью в щеку, которая, к слову, была облачена в хиджаб.
Захира отпрянула, ведь ей, как мусульманке, нельзя публично показывать чувства. Но герцог Сассекский проявил настойчивость и вновь решил попробовать чмокнуть женщину. Поведение монаршего отпрыска вызвало улыбки и смешки присутствующих.
Меж тем Меган Маркл пыталась усмирить мужа. Она одергивала его за рукав, но тот никак не реагировал. В итоге все дружно посмеялись над неловким моментом и вместе пошли к столу, чтобы оценить кулинарные изыски герцогини Сассекской.
Перед началом трапезы Меган поблагодарила всех, кто приехал к ней. Несколько теплых слов Маркл посвятила сообществу Hubb Community Kitchen, отметив, что, переехав в Лондон, она получила поддержку от женщин из этой организации. Супруга принца Гарри гордится тем, что живет в стране, где сосредоточено такое количество представителей разных рас и культур.
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