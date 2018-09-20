Ожидающая еще одного младенца Кейт Миддлтон пропала из дворца

Королева Великобритании Елизавета II никогда не выделяла фавориток среди своих невесток. Однако в связи с последними событиями многие сделали вывод, что ее симпатии монарха на стороне Меган Маркл.

В Сети появился трейлер документального фильма "Королева мира" (Queen of the World.– Прим. ред.), в котором отображены несколько эпизодов из жизни Елизавета II. Примечательно, что поклонники не обнаружили на видео Кейт Миддлтон.

Они задались вопросом, почему в 35-секундном ролике нашлось место для всех, в том числе для Меган Маркл, которая примеряла свадебное платье, но нет Миддлтон. Фанаты принялись активно обсуждать, куда пропала супруга принца Уильяма.

Отметим, что у герцогини Кембриджской довольно большая армия поклонников. Они обожают рассматривать новые фото Кейт Миддлтон и часто пытаются копировать ее стиль. Естественно, новости о том, что их любимица не попала в документальную ленту их очень насторожила.

Как выяснилось, фанаты супруги принца могут быть спокойны, Кейт не появилась на видио, так как в момент съемок была на поздних сроках беременности и могла родить в любую минуту. И хоть герцогине Кембриджской не посчастливилось сказать ни одной реплики на камеру, на кадрах фильма она появится. Об этом сообщает журнал People.

Добавим, что в последнее время новости о Кейт Миддлтон появляются крайне редко. Весной этого года супруга принца родила третьего ребенка, поэтому сейчас находится в декретном отпуске. На просторах Сети можно найти фото Миддлтон, на которых она гуляет вместе с наследниками.

В ближайшее время Герцогиня Кембриджская не планирует возвращаться к активной деятельности. Она решила дождаться рождения малыша, который появится на свет у ее сестры Пиппы. Кейт хочет помочь родственнице ухаживать за младенцем, так та познает радость материнства впервые.