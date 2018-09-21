Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 21 сентября 2018 года
Отец рассекретил второго ребенка Лизы Боярской
Михаил Боярский сделал неожиданное заявление. Он раскрыл едва ли не самую главную тайну своей дочери Лизы.
В последнее время все только и говорят о беременности Боярской, хотя сама она не спешит делиться комментариями. Первые подробности о втором ребенке актрисы – в нашем материале.
Малахову запретили потрошить Петросяна
Юморист Евгений Петросян на особом счету у телевизионщиков. Говорить о нем разрешено только избранным.
Возможно именно поэтому страсти развода Петросяна и Степаненко до сих пор не стали предметом обсуждения самых разных ток-шоу. Последние новости о громком процессе – в статье Dni.Ru.
"Увела из семьи?": Маликов вышел под руку с полуголой Бузовой
Певица Ольгу Бузову сняли под руку с популярным артистом Дмитрием Маликовым. Фотография наделала шуму – все решили, что ушлая красавица уводит из семьи легенду российской сцены.
И Бузова, и Маликов, естественно, хранят молчание. Подробнее – в нашем тексте.
"А как же Галкин?": Пугачева показала нового молодого фаворита
Алла Пугачева не так часто радует поклонников новыми снимками в Instagram. На этот раз она опубликовала фотографию с необычным молодым человеком.
Некоторые решили, что Примадонна ищет замену Максиму Галкину. Последние новости о Пугачевой на сегодня – в нашем материале.
Порошина раскрыла отца своего пятого ребенка
Беременность актрисы Марии Порошиной окутана завесой тайны. Артистка предпочитает не рассказывать о своей личной жизни.
Слухи и сплетни вынудили ее обратиться к народу. Подробнее – в статье Dni.Ru.
Последние новости шоу-бизнеса сегодня, 21 сентября, читайте в разделе и специальных сюжетах.
Актриса обратилась к общественности
Певец выложил фото, которое всех заинтриговало
Примадонна выложила фото с мужчиной, годящимся ей во внуки
Поклонники очень расстроились