Отец рассекретил второго ребенка Лизы Боярской
Скоро в семье Елизаветы Боярской и Максима Матвеева появится второй сын, сообщил Михаил Боярский. "Это радостное событие. Мне уже больше не нужно ни новых ролей, ничего. Новый внук гораздо интереснее! Имя мальчику уже придумали, но я в это дело не суюсь. Хотелось бы для разнообразия, чтобы у Лизы родилась девочка, а то одни пацаны дома – старший сын и муж", – цитирует его сайт "Комсомольская правда".
Актер отметил, что Елизавета, несмотря на интересное положение, продолжает работать. Она играет в театре, причем ближе к Новому году нагрузка увеличится. "Я ей только советую себя беречь", – признался любящий отец.
О том, что Боярская беременна, стало известно в начале сентября. Журналисты распространили данные, сославшись на источник с места работы актрисы. Отмечалось, что в первый месяц осени Елизавета еще будет участвовать в спектаклях "Гамлет", "Вишневый сад", "Коварство и любовь", а с октября перестанет выходить на сцену.
Напомним, что Елизавета Боярская вышла замуж за Максима Матвеева в 2010-м. Спустя два года у пары появился сын Андрей. 8 апреля артистка родила первенца весом 3,6 килограмма и ростом 55 сантиметров.
Супруг Лизы не отходил от жены до самого появления ребенка на свет. По словам врачей петербургской клиники, Матвеев вел себя бесстрашно, а когда взял новорожденного на руки, был просто счастлив.
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