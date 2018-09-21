"Увела из семьи?": Маликов вышел под руку с полуголой Бузовой

Дмитрий Маликов опубликовал фото, на котором запечатлен идущим под руку с поющей ведущей Ольгой Бузовой. Пользователи Сети, увидев изображение, немедленно стали строить догадки, как такие разные артисты оказались вместе.

Все началось с того, что на своей официальной страничке в социальной сети Instagram Дмитрий Маликов выложил изображение, на котором запечатлен идущим под руку с Ольгой Бузовой. На снимке популярный исполнитель и музыкант – в черной рубашке, черных брюках и темном пиджаке. Ольга – в серебряном откровенном платье с внушительными разрезами. Образ поющая ведущая дополнила распущенными волосами и крупными серьгами. "С Оленькой Бузовой", – коротко подписал публикацию Маликов.

Подписчики взорвались от негодования, а певец отреагировал на критические отзывы. "Интересно читать ваши гневные комментарии. Особенно, когда вы пишите, что отписываетесь (это из-за одного безобидного фото). И где же ваша ко мне любовь?😢 Я плачу горючими слезами😂😂😂", – высказался певец.

Нашлись комментаторы, кто заподозрил между Маликовым и Бузовой нечто большее, чем просто совместный выход. "Бузова нашла нового Диму", "А что? Мне нравится. Бузова и помоложе и покрасивее, чем его жена-пенсионерка", "Бузова увела из семьи Маликова?", "Хорошо смотрятся", – прокомментировали подписчики.

Много негативных отзывов получила именно Ольга Бузова. "Дом-2" – это клеймо на всю жизнь! Обидно, что Вы с этим позором еще и фотографируетесь", "Бузову ненавидит вся страна, и никто не хочет этого замечать. Она объект для насмешек и все", "Бузова – позор страны!", "У меня нет желчи, просто бузовщина достала! Она как зараза – везде", – возмутились поклонники Дмитрия Маликова.