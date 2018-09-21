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Порошина раскрыла отца своего пятого ребенка

Кадр из сериала "Письма на стекле" (2014)
Мария Порошина обратилась к общественности. Популярная артистка прокомментировала информацию о том, что ждет ребенка от коллеги, актера Ярослава Бойко.

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На протяжении нескольких недель в СМИ муссируются подробности личной жизни Марии Порошиной. Все началось летом, когда выяснилось, что 44-летняя артистка, будучи в положении, оформила развод с отцом своих трех дочерей, актером Ильей Древновым. Вскоре появились данные, будто Мария рассталась с мужем, потому что ждет ребенка от коллеги, актера Ярослава Бойко.

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Мария Михайловна Порошина

Мария Михайловна Порошина актриса

Долго не комментировавшая слухи Порошина прервала молчание. Артистка раскрыла отца своего пятого ребенка, однако не назвала его имени, и объяснила, что ее на самом деле связывает с Бойко. Сделала это Мария на своей официальной страничке в социальной сети Instagram.

"Я жду сына от любимого человека! Мой партнер по антрепризе Ярослав Бойко к моему материнскому счастью, которое мы разделяем с отцом нашего будущего наследника на две страны (он живет за пределами России), ни малейшего отношения не имеет", – заявила Порошина.

Актриса объяснила, что с Ярославом Бойко они лишь друзья. "С семьей Бойко нас давно, со студенческих подмостков, связывают теплые и дружеские отношения. И вопреки злопыхательствам нам еще предстоит с ним совместно работать, а нашим детям, замечу, жить и взирать на родителей..." – отметила актриса.

Мария высказалась и о разводе с Ильей Древновым. По ее словам, она на протяжении долгих лет пыталась сохранить брак. "В моей жизни на сегодняшний день, за исключением вынужденного развода с Ильей Древновым все просто и желанно! Увы, не было мне оставлено в прошлой жизни и как жене, и как матери возможности сохранить очаг, невзирая на все мои, подчеркиваю, крайние и уже многолетние усилия..." – призналась артистка.

Поклонники поддержали Марию Порошину, осыпав комплиментами и поздравлениями. В комментариях даже высказался бывший муж актрисы Гоша Куценко, отец ее старшей дочери Полины. "Машенька!!!! Не нервничай только!) я с тобой!))) хочешь я буду отцом твоего ребеночка!?) опыт у нас есть! И он – прекрасен! А любого "журналиста" которого публикует всякую суету... Бог простит. А при случае, сам дьявол накажет за скудомыслие и душевную ***!) получай удовольствие от течения жизни! Не обращай внимание (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – посоветовал актер.

Автор: Наталья Аряева21 сентября 2018, 09:05
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