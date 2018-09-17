Жена взорвалась от жизни с любовницей Кузьмина по соседству

Молодая жена Владимира Кузьмина Екатерина подала на развод, когда узнала, что муж поселил рядом с ними любовницу. Такую версию событий выдвинула бывшая супруга артиста Татьяна Кузьмина.

14 июня Владимир Кузьмин сообщил о расставании с молодой супругой Екатериной. "С большим уважением и любовью друг к другу, оставаясь близкими друзьями, мы с Катей объявляем о разводе, – рассказал певец. – Пришло время каждому двигаться своей дорогой. Мы приняли решение не давать никаких комментариев в прессе по этому поводу".

С тех пор ни Владимир, ни Екатерина не дали ни единого интервью о частной жизни. Зато высказалась первая супруга артиста, поэтесса Татьяна Кузьмина. Она сообщила пикантные подробности на шоу "Звезды сошлись" на НТВ. По словам Кузьминой, на развод подала Екатерина.

"Он поселил любовницу на одной лестничной клетке с собой", – сообщила бывшая жена Кузьмина. Она пояснила, что знает об этом от их дочери Сони, которая вместе с Екатериной ездила в Индию. "И Катя сказала, что, если он не прекратит, она подаст на развод", – поведала Татьяна.

По ее словам, когда Екатерина вернулась в Россию, собрала вещи и ушла. Можно предположить, что у нее просто сдали нервы. "Катя пристает к Никите, моему младшему сыну", – отметила Кузьмина. Она рассказала, что Екатерина звонит ему несколько раз в день, но тот старается не реагировать, потому что с уважением относится к Владимиру.

Напомним, что Владимир Кузьмин и Екатерина Трофимова поженились в 2001 году. Екатерина младше Владимира на 27 лет. Сейчас ей 36 – она на десять лет старше новой избранницы артиста.