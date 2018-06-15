Кузьмин назвал причину развода с молодой женой

Певец Владимир Кузьмин отказывается давать комментарии по поводу развода со своей супругой Екатериной. Ушлые журналисты "поскребли по сусекам" и нашли неопубликованное интервью, в котором артист косвенно намекает на причину размолвки.

В откровенной беседе с представителем прессы артист рассказал, что Екатерина в последние годы сильно изменилась. Они поженились, когда девушка была очень молода, а за 17 лет супружества – повзрослела, поэтому стала другим человеком.

"Она наконец-то нашла свое место в психологии, ей очень комфортно и хорошо. И сейчас она в Индии работает со своей группой. Я рад за нее", – отметил Кузьмин. Певец добавил, что он постоянно гастролирует по России, а его супруга уже долгое время проживает заграницей, поэтому постоянно находиться вместе у них не получается. "Так для нее лучше, она нашла себя, стала личностью! А до этого была просто моей женой", – цитирует Кузьмина Dom2Life.ru.

Публикация от Цыганов Александр (@tsyganov_alexandr_1970) 15 Июн 2018 в 10:56 PDT

Добавим, что вчера, 14 июня, музыкант объявил о расставании с супругой. "С большим уважением и любовью друг к другу, оставаясь близкими друзьями, мы с Катей объявляем о разводе, – рассказал певец. – Пришло время каждому двигаться своей дорогой. Мы приняли решение не давать никаких комментариев в прессе по этому поводу".

Отметим, что влюбленные поженились в 2001 году. Екатерина младше Владимира на 27 лет. Семейная жизнь супругов не была гладкой: поговаривали, что однажды их брак чуть не разрушился из-за ревности Кузьмина. Однако тогда пара смогла спасти отношения, сообщает издание "7Дней.ru".