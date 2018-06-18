63-летний Кузьмин променял жену на молодую спортсменку

По некоторой информации, брак Владимира Кузьмина и Екатерины Трофимовой давно дал трещину. Говорят, на протяжении долгого времени рядом с артистом находится другая женщина.

Издание Eg.Ru ссылается на некое письмо, в котором информатор сообщил, будто уже "много лет" Владимир Кузьмин живет с привлекательной блондинкой по имени Светлана. А с законной супругой Екатериной прославленный рокер якобы год как в разводе. По некоторой информации, теперь именно 26-летняя Светлана сопровождает певца на все гастроли и выступления. Будто бы именно с ней в начале мая Кузьмин ездил в Майами и на Ямайку.

Заинтересованные журналисты сумели разыскать новую избранницу артиста. Репортеры выяснили, что Светлана родом из Калининграда, где окончила Балтийский федеральный университет имени Канта, после чего переехала в Москву. В столице девушка не сидела без дела. Она училась в бизнес-школе по специальности "менеджмент в музыкальном бизнесе и индустрии развлечений".

А вообще, говорят, Светлана обожает море и всерьез увлечена яхтенным спортом. Кузьмин якобы подарил новой возлюбленной небольшое судно с красноречивым названием "Красотка". Недавно певец, его пассия и их общие друзья отправились в речной круиз из Москвы к Соловкам. На днях компания сделала большую остановку в Калязине – городе на Волге. Там они попали в шторм. К счастью, все обошлось благополучно.

Ушлые журналисты связались со Светланой, чтобы выяснить, действительно ли у нее романтические отношения с Владимиром Кузьминым. "У Володи вышел новый альбом. "Вечные истории" называется. Там есть песня про меня", – коротко ответила на расспросы блондинка.





Напомним, что 14 июня музыкант объявил о расставании с супругой. "С большим уважением и любовью друг к другу, оставаясь близкими друзьями, мы с Катей объявляем о разводе, – рассказал певец. – Пришло время каждому двигаться своей дорогой. Мы приняли решение не давать никаких комментариев в прессе по этому поводу".

Влюбленные поженились в 2001 году. Екатерина младше Владимира на 27 лет. Сейчас ей 36 – она на десять лет старше новой избранницы артиста.