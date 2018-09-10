Кудрявцева показала лохматую Лолиту и лысеющего Газманова

Лера Кудрявцева показала закулисье конкурса молодых исполнителей "Новая волна". Телеведущая обнародовала фотографии, на которых запечатлены популярные артисты Олег Газманов и Лолита Милявская, причем оба, по мнению зрителей, не в лучшем виде.

В Сочи завершился международный музыкальный конкурс молодых исполнителей "Новая волна". Ведущей шоу была Лера Кудрявцева, которая родила дочь менее месяца назад. Регулярно на своей официальной страничке в социальной сети Instagram блондинка выкладывала фотографии и короткие видео с мероприятия, причем довольно часто это были кадры из закулисья.

На свежих фото Кудрявцевой оказалась не только она сама, готовящаяся к финальному концерту, но и легендарные исполнители Олег Газманов и Лолита Милявская. На репетиции ведущая и артисты запечатлены в повседневной одежде, но почему-то для подписчиков Кудрявцевой это стало неприятным сюрпризом. Многие решили, что ей не стоило показывать Газманова и Милявскую в таком виде.

"Газман постарел жестко (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Лолита, когда-нибудь перестанет шокировать всех своим запущенным внешним видом?", "Газманова даже не узнала!!! Зато Лолита естественна !!! Обожаю ее", "Что за смирительная рубашка на Лолите", "Лолита как только с кровати слезла", "У Газманова лысина?", "Газманову, на минуточку, 67 лет", "Лысеет есаул", – высказались пользователи Сети.

Зато поклонники расхвалили Кудрявцеву. "Лерочка – умница– красавица– трудяга!", "Лерочка великолепна...", "Какая же вы не вероятная, смотрю на вас с восхищением! Удачи вам, любви, пусть доченька радует", "Лера вы такая классная и мудрая!" – рассыпались в комплиментах многочисленные подписчики.