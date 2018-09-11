Опубликованы детали о будущем ребенке Меган Маркл и принца Гарри

После того как в Сети появились слухи о беременности Меган Маркл, общественность озадачилась вопросом: "Какую фамилию будет носить будущий малыш королевской четы?" Отмечается, что предполагаемый наследник сможет выбрать ее сам.

Как сообщает издание Daily Mail, до того как вступить в брак, Гарри и Уильям носили титулы принцев Уэльских, так как их отец Чарльз – тоже принц Уэльский. После женитьбы Уильям стал герцогом Кембриджским, а Гарри – герцогом Сассекским. По аналогии дети, которых родит мужу Меган Маркл, будут до свадьбы носить титул отца – принцы и принцессы Сассекские.

Отмечается, что дети Уильяма и Кейт Миддлтон также носят титулы принцев и принцесс. Однако в обычной жизни их именуют Джордж, Шарлотта и Луи Кембриджские – именно под такой фамилией старший ребенок монаршей четы ходит в школу. Следовательно, до вступления в брак отпрыски Маркл будут носить титул отца в качестве фамилии – Сассекские.

Примечательно, что у всех потомков Елизаветы II и принца Филиппа, герцога Эдинбургского, есть еще одна общая на всех фамилия – Маунтбаттен-Виндзор. В 1960 году был подписан указ, по которому все дети и внуки королевы могут использовать ее, если откажутся от титула. Фамилию Маунтбаттен носил принц Филипп до того, как женился на Елизавете, а Виндзор – царствующая королевская династия в Великобритании.

Добавим, что свадьба принца Гарри и актрисы Меган Маркл состоялась 19 мая. Торжественная церемония прошла в часовне Святого Георга. Обвенчал Гарри и Меган архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби. С тех пор в СМИ регулярно появляется информация о беременности Меган. Однако она без устали опровергает эти слухи, появляясь на публике в приталенных нарядах, не оставляющих сомнения в том, что пока супруги вполне удовлетворены друг другом и не стремятся к появлению в их отношениях третьего.