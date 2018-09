Покидающая Великобританию Меган Маркл пошла по пути принцессы Дианы

Меган Маркл и принц Гарри в период с 16 по 31 октября посетят Австралию, Фиджи, Королевство Тонга и Новую Зеландию. Об этом было объявлено сегодня, 10 сентября.

Особое внимание будет уделено “Играм непобежденных”, что пройдут вСиднее – соревнования бывших и действующих военных, ставших инвалидами во время боевых действий. “Игры” проводятся с 2014 года в разных странах по инициативе принца Гарри. Также в поездке королевская чета сосредоточится на программе молодого лидерства, природоохранных проектах и мероприятиях, посвященных экологии.

Отмечается, что Гарри вместе с супругой буквально пройдет по родительским стопам. Такой же тур был выбран для его матери и отца в 1983 году. Тогда принц Чарльз и принцесса Диана колесили по свету вместе со своим сыном Уильямом, который в ту пору был еще совсем крохой. Они посетили Сиднейский Оперный театр и Улуру в Австралии, а также Веллингтон и Окленд в Новой Зеландии. Об этом сообщает Business Insider.

Отметим, что поклонники Меган считают, что та слишком сильно подражает Диане. Даже маршрут королевских "гастролей" выбрала похожий. Якобы девушка старается перенять у матери супруга неповторимый и узнаваемый по всему миру стиль, поэтому преданные фанаты перестают узнавать Маркл.

Further details about The Duke and Duchess of Sussex's Autumn Tour to Australia, Fiji, Tonga and New Zealand have been released pic.twitter.com/b3XD4GaVnh