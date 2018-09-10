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Покидающая Великобританию Меган Маркл пошла по пути принцессы Дианы

Меган Маркл. Фото: GLOBAL LOOK press/Stephen Lock
Герцог и герцогиня Сассекские в октябре отправятся в свой первый официальный королевский тур. Кенсингтонский Дворец уже объявил официальный маршрут путешествия.
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Меган Маркл и принц Гарри в период с 16 по 31 октября посетят Австралию, Фиджи, Королевство Тонга и Новую Зеландию. Об этом было объявлено сегодня, 10 сентября.

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Особое внимание будет уделено “Играм непобежденных”, что пройдут вСиднее – соревнования бывших и действующих военных, ставших инвалидами во время боевых действий. “Игры” проводятся с 2014 года в разных странах по инициативе принца Гарри. Также в поездке королевская чета сосредоточится на программе молодого лидерства, природоохранных проектах и мероприятиях, посвященных экологии.

Отмечается, что Гарри вместе с супругой буквально пройдет по родительским стопам. Такой же тур был выбран для его матери и отца в 1983 году. Тогда принц Чарльз и принцесса Диана колесили по свету вместе со своим сыном Уильямом, который в ту пору был еще совсем крохой. Они посетили Сиднейский Оперный театр и Улуру в Австралии, а также Веллингтон и Окленд в Новой Зеландии. Об этом сообщает Business Insider.

Отметим, что поклонники Меган считают, что та слишком сильно подражает Диане. Даже маршрут королевских "гастролей" выбрала похожий. Якобы девушка старается перенять у матери супруга неповторимый и узнаваемый по всему миру стиль, поэтому преданные фанаты перестают узнавать Маркл.

Стоит добавить, что в 2014 году Принц Уильям и Кейт Миддлтон также посещали Австралию и Новую Зеландию. Тогда в поездку монаршая чета взяла с собой девятимесячного сына принца Джорджа.

Автор: Руслана Алексеева10 сентября 2018, 20:38
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