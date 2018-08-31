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Пятница 31 августа
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Тарасов внезапно показал голую грудь Костенко

Фото: instagram.com/tarasov23
Футболист Дмитрий Тарасов поделился с поклонниками откровенным видео с участием своей супруги Анастасии Костенко. Скорее всего, он сделал это случайно.

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Еще недавно поклонники распинали Тарасова из-за того, что он опубликовал в Сети видео из роддома, где появилась на свет его дочь от модели Анастасии Костенко. В ролике показано, как супруга спортсмена готовится к рождению ребенка, и даже сам процесс. Теперь же спортсмен заснял интимный момент кормления и поделился им в Сети.

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Дмитрий Алексеевич Тарасов

Дмитрий Алексеевич Тарасов футболист

В своем Instagram Дмитрий выложил короткий ролик в формате Stories. Тарасов снимает пса, похожего на золотистого ретривера, подзывает его, а на заднем плане сидит Костенко с голой грудью и кормит маленькую дочь Милану. Вероятнее всего, молодой отец не заметил, что его супруга и наследница попали в кадр, иначе как объяснить такую внезапную открытость миру.

Напомним, что 10 июля футболист Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко стали родителями. Девочка появилась на свет в подмосковном "Лапино". Ранее сообщалось, что появление малыша в элитном роддоме обойдется минимум в миллион рублей.

Фото: instagram.com/tarasov23

После Костенко рассказывала подписчикам, что роды были естественными, а сейчас она кормит малышку исключительно грудью, из-за чего ей приходится отказывать себе во вредной еде. "Ехала уже за картошкой фри и чизбургером, но поняла, что на момент грудного вскармливания это было бы очень эгоистично, и передумала", – делилась недавно модель.

Как писали Dni.Ru, Анастасия сразу же после появления дочери на свет сообщила поклонникам, что не собирается останавливаться на достигнутом и думает родить снова. Анастасия рассказала, что планирует совмещать карьеру и материнство. Однако семья для нее – на первом месте.

Автор: Руслана Алексеева31 августа 2018, 15:41
ФОТОРЕПОРТАЖ

Красивая история любви Тарасова и Костенко

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