"Семейно отметили": Тарасов о появлении в гостях у Бузовой

Футболист Дмитрий Тарасов высказался о новом проекте своей экс-супруги телеведущей Ольги Бузовой. Спортсмен не будет смотреть ее новое шоу.

После внезапного появления Дмитрия Тарасова с семьей в заведении, где проходила презентация нового проекта Ольги "Замуж за Бузову", многие решили, что отношения между бывшими супругами наладились, другие же подумали: это – провокация. Чтобы выяснить, так ли это, журналист YouTube-канала "Пушка" Саша Сорокин дозвонился до футболиста, дабы узнать, как именно Дмитрий оказался на мероприятии.

Разговор не заладился, Тарасов даже не понял, о какой презентации идет речь. "Я оказался на мероприятии своем, у меня были крестины дочери. А какое мероприятие было? У меня был прекрасный день, мы крестили дочку нашу с женой, и все поехали семейно отметить это мероприятие", – рассказал спортсмен. Также Дмитрий заявил, что не будет смотреть шоу Ольги: "Я об этом не слышал и слышать не хочу".

Напомним, вчера, 20 августа, в центре Москвы в ресторане "Чайка" собрались журналисты всех ведущих отечественных СМИ – Ольга планировала представить свое шоу "Замуж за Бузову", где выступит в качестве невесты. И пока поющая телеведущая только готовилась приехать на мероприятие, в ресторан заявился ее бывший муж Дмитрий Тарасов вместе с мамой, дочерью и женой.

Через некоторое время в заведении появилась сама Ольга Бузова. Присутствующие отметили, что она выглядела сногсшибательно и просто светилась от счастья. До сегодняшнего дня было неизвестно, приехало семейство Тарасова просто пообедать или все же решило посетить презентацию Ольги.