Округлившуюся Костенко умоляют привести себя в форму

Недавние роды нисколько не испортили фигуру Анастасии Костенко. Молодая мама потрясла поклонников снимком в купальнике. Подписчики решили, что модель стала еще привлекательнее.

Анастасии Костенко разрешили приступить к тренировкам. 24-летняя модель уже восстановилась после родов и рада возможности заняться спортом.

Молодая мама привела в восторг своих поклонников фотографией в купальнике. Фанаты заметили, что после рождения дочки фигура модели стала более округлой. Некоторые подписчики заметили, что Анастасия по-прежнему отлично выглядит, однако теперь ей особенно тщательно следует следить за собой.

"Ура, разрешили спорт! Бассейн снова в списке! Даже не верилось, что уже можно прыгать с разбега. Почему-то во время беременности очень этого хотелось", – подписала Костенко фото. Она призналась, что уже пробовала приседать – но после занятий дрожали ноги, а мышцы ныли два дня. Однако модель не унывает – главное, что начало положено, считает Анастасия.

Публикация от ANASTASIA TARASOVA (@kostenko.94) 26 Авг 2018 в 2:41 PDT

Мнение поклонников по поводу ее фигуры Костенко приятно – но она с ними не согласна. "Физические нагрузки у меня с 4-х лет (я занималась хореографией). Отмена спорта – это стресс для моего организма. Для меня наличие детей – не повод забывать о себе!", – заявила Анастасия.

Публикация от ANASTASIA TARASOVA (@kostenko.94) 20 Авг 2018 в 3:17 PDT

Напомним, у футболиста "Локомотива" Дмитрия Тарасова и его супруги Анастасии Костенко в июле родилась дочь. Назвали ее Миланой. Как писали Dni.Ru, модель сразу же сообщила своим поклонникам, что не собирается останавливаться на достигнутом и планирует родить снова. Анастасия рассказала, что планирует совмещать карьеру и материнство. Однако семья для нее – на первом месте.