Запуганная до смерти Кудрявцева подтолкнула дочь к пропасти

Ведущая программы "Секрет на миллион" Лера Кудрявцева поделилась с поклонниками незначительной новостью из жизни своей дочери в личном микроблоге. Однако поклонники звезды и тут нашли за что зацепиться.

В Instagram Лера поделилась, что долго не могла решить, делать ли новорожденной Марии фотоссесию или нет. В итоге поняла, что очень хочет запечатлеть первые недели жизни младенца.

После тщательного отбора звезда пригласила двух девочек -фотографов и оказалась очень довольна результатом. Правда новорожденная получилась на большинстве снимков спящей, но это совсем не расстроило Кудрявцеву. Также телеведущая отметила, что не будет делиться этими снимками в Сети.

Отметим, что даже не появившись в публичном пространстве, фотосессия вызвала бурные обсуждения. Многие тревожные фолловеры начали запугивать звезду, мол, она подвергает малышку опасности, сама толкает к пропасти, так как фотографировать спящих – плохая примета.

"Детей спящих до года фотографировать нельзя, только никому не показывайте", "Лерочка, для себя можно. Но не выкладывайте сюда, столько негативно настроенных людей.... ☺️😍😍😍(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Лера!! Слышала, что сонного ребенка нельзя фоткать, хотя у самой очень много таких "сонных"!Растите самыми красивыми и здоровенькими !! Я вас обожаю !", "Спящего ребенка фотографировать нежелательно", "Спящих фотографировать плохая примета!"– писали интернет-обыватели.

Дело в том, что те, кто соблюдает приметы, верят – если снимок попадет в руки, скажем, к колдуну, то он может серьезно повлиять на судьбу и здоровье ребенка. Именно поэтому фото любого человека, рекомендуется хранить как можно дальше от посторонних глаз. Малыши, якобы более подвержены сглазу, ведь он слабы не только физически, но и морально. В первую очередь это касается спящих новорожденных.

Добавим, что были и те, кто пытался успокоить телеведущую, отмечая, что все это бредни далеких от реальности фанатиков. "В коментах мракобесие какое-то!", "Вы – пример для многих! И не слушайте этих клуш обабевших в 30 лет и живущих чужой жизнью и счастьем 🤷‍♀️", "Да все можно! Я фотографировала сына спящим , ничего страшного! Все в порядке , никак эти фото на нас не повлияли ) все это чепуха !!!", – писали в комментариях. Отметим, что знаменитость старается не показывать лицо своей новорожденной малышки, видимо, невротичным пользователям все-таки удалось запугать звезду.