Сломленная Кудрявцева из последних сил прячет ребенка

Совсем недавно в Сети ходили слухи, что дочь Лере Кудрявцевой родила суррогатная мать. Недоброжелатели сделали такой вывод после того, как рассмотрели снимок телеведущей с грудничком на руках.

Кудрявцева быстро развеяла все домыслы и поставила сплетников на место. Однако теперь ведущая выкладывает фото, на которых дочь не видно.

В Instagram Кудрявцевой до сих пор появляются свежие снимки малышки. При этом лицо Марии невозможно разглядеть.

К примеру, на недавнем фото супруг ведущей Игорь Макаров запечатлен во время прогулки с дочерью. Поклонники отметили, что Макаров выглядит очень счастливым. "Игорю идет быть отцом", "Папа и доченька", "Как трогательно!" – пишут подписчики знаменитой блондинки.

Стоит отметить, что на снимках Мария находится в коляске. Тем не менее это не мешает преданным фанатам восхищаться счастьем молодой семьи.

Кроме того, в данный момент Instagram Кудрявцевой скрыт настройками приватности. По всей видимости, злые языки довели блондинку до крайних мер.

Ранее в соцсетях Леры появились фотографии с первыми подарками для дочери. Это комплект детской посуды и одежда для крещения, которые отправил для Марии ведущий Андрей Разыграев.