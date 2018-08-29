Сломленная Кудрявцева из последних сил прячет ребенка
Кудрявцева быстро развеяла все домыслы и поставила сплетников на место. Однако теперь ведущая выкладывает фото, на которых дочь не видно.
В Instagram Кудрявцевой до сих пор появляются свежие снимки малышки. При этом лицо Марии невозможно разглядеть.
К примеру, на недавнем фото супруг ведущей Игорь Макаров запечатлен во время прогулки с дочерью. Поклонники отметили, что Макаров выглядит очень счастливым. "Игорю идет быть отцом", "Папа и доченька", "Как трогательно!" – пишут подписчики знаменитой блондинки.
Стоит отметить, что на снимках Мария находится в коляске. Тем не менее это не мешает преданным фанатам восхищаться счастьем молодой семьи.
Кроме того, в данный момент Instagram Кудрявцевой скрыт настройками приватности. По всей видимости, злые языки довели блондинку до крайних мер.
Ранее в соцсетях Леры появились фотографии с первыми подарками для дочери. Это комплект детской посуды и одежда для крещения, которые отправил для Марии ведущий Андрей Разыграев.
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