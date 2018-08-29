Хоккеист Макаров рассказал о переменах в Кудрявцевой после родов

Телеведущая Лера Кудрявцева и хоккеист Игорь Макаров вот уже несколько недель не отходят от младенца. Звезды проводят бессонные ночи в борьбе с коликами у крошечной Марии, которая появилась на свет 13 августа.

Макаров в 30 лет впервые стал отцом, поэтому все радости отцовства ему в новинку. К счастью, его 47-летняя супруга имеет опыт ухода за новорожденным – ее сыну Жану 28 лет. Молодой мужчина сам недавно стал родителем. Он сделал Кудрявцеву бабушкой – 8 августа на свет появился Лев Жанович Ленюк.

В Stories своего Instagram Игорь опубликовал анекдот, который, судя по всему, иллюстрирует его первые недели после рождения наследницы. "– Ну, как у вас с детьми? – Устали очень, не высыпаемся, времени на себя вообще нет. – А Лена как? – Лена – это я. Петя выглядит еще хуже", – написал спортсмен, намекнув, что из-за отсутствия сна он и его жена стали хуже выглядеть.

Отметим, что через неделю Лере придется ненадолго оставить маленькую Машеньку и вернуться к работе. Уже 4 сентября Кудрявцева выйдет на сцену New Wave Hall в Сочи, где снова блестяще проведет конкурс молодых исполнителей "Новая волна".

Судя по всему, новорожденная останется с бабушкой Александрой Ивановной, которая должна вернуться с отдыха в Болгарии. К тому же у телеведущей теперь есть несколько нянь, которые помогают ей справиться с заботами и хлопотами.

Как писали Dni.Ru, судя по всему, в декретный отпуск ведущая программы "Секрет на миллион" уходить не собирается. Уже скоро она вернется к съемкам и фотосессиям. Напомним, первые слухи о беременности теледивы появились еще зимой, когда поклонники заметили у звезды округлившийся животик.