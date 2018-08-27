Тяжелое решение: Кудрявцева вынуждена оставить новорожденную дочь

13 августа в семье ведущей "Секрета на миллион" и хоккеиста Игоря Макарова случилось радостное событие – Лера Кудрявцева родила дочку. Малышку назвали Марией. Правда, проведет с ней молодая мама совсем немного времени.



Уже 4 сентября Лера выйдет на сцену New Wave Hall в Сочи, где снова блестяще проведет конкурс молодых исполнителей "Новая волна". Кудрявцева – такой же талисман этого музыкального праздника, как и Алла Пугачева. Но если последняя уже несколько лет Сочи игнорирует, то Лера ждет сентября. Хотя решение окунуться в работу было тяжелым.

"Лера рассматривала возможность отказаться от участия в этом мероприятии, – рассказали в ее окружении. – Ведь ребеночек мог появиться и позже поставленного срока. Но все, к счастью, произошло вовремя. Поэтому молодая мама, которая является настоящим символом и музой проекта Игоря Крутого, решила все-таки прервать декретный отпуск. И это было не самое простое решение, ведь с малышкой ей придется расстаться на целую неделю".

Судя по всему, новорожденная останется с бабушкой Александрой Ивановной, которая должна вернуться с отдыха в Болгарии. К тому же у телеведущей есть несколько нянь, которые помогают ей справиться с заботами и хлопотами.

Кудрявцева уже начала подготовку к поездке в Сочи – выбирает наряды, продумывает образы. И пытается вернуться в былую форму. "Сейчас главный фитнес Леры связан с поднятием четырехкилограммового комочка счастья, с Машенькой она не разлучается ни на минуту. Старается правильно питаться, ведь за время беременности набрала десяток лишних килограммов и комплексует по этому поводу", – цитирует журнал StarHit людей из окружения Леры.

Напомним у Леры есть 28-летний сын Жан. Накануне родов мамы он сделал ее бабушкой – 8 августа на свет появился Лев Жанович Ленюк.