Кудрявцева впервые рассказала о своих "сомнительных" родах

Телеведущая Лера Кудрявцева не сходит со страниц желтой прессы. Звезда шокировала поклонников, самостоятельно выносив и родив малышку в 47 лет.

Телеведущая своим примером дала надежду многим возрастным женщинам, сохранив при этом стройную фигуру. Однако злопыхатели не унимаются – они сомневаются в искренности Кудрявцевой и утверждают, что Лера прибегала к услугам суррогатной матери.

Новый снимок телеведущей с дочерью на руках, размещенный в ее личном микроблоге, снова заставил завистников говорить, что Кудрявцева врет поклонникам. Интернет-обыватели отметили, что малыш слишком крупный для новорожденного, по виду ему уже месяца три, да и сама телеведущая очень стройная.

"Это фото с плоским животом через несколько дней после родов еще больше убедит неверующих, что она не была беременной. В 47 лет, кожа и мышцы уже не те и не могут так быстро придти в добеременное состояние. Даже у молодых живот не бывает плоским через несколько дней после родов, а в ее возрасте тем более. И никаким утягивающим бельем это не корректируется. Слишком мало времени прошло после родов (если они были, конечно) (здесь орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – высказалась одна из пользовательниц Сети в комментариях.

Подобные предположения вызвали жаркую дискуссию среди фолловеров знаменитости. В полемику вмешалась сама телеведущая. "Ребенок одет в большой тепленький комбез, она кроха. Перестаньте искать иголку в стоге сена, – написала Лера. – Я родила сама. Как бы вам не хотелось услышать другое. Смиритесь с этим". Телеведущая добавила, что пока обходится без няни, сообщает сайт "Комсомольская правда".