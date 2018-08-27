Семья под угрозой: Меган Маркл нашла опасный пример для подражания
Эксперт назвала голливудскую актрису, которую копирует Меган. По ее словам, одежда герцогини Сассекской очень похожа на наряды Анжелины Джоли, а иногда даже копирует их.
"Крой, стиль и даже цветовая палитра – все как у Анжелины", – цитирует Лонгмор Independent. При этом она имела в виду приталенные пальто, черные костюмы, юбку-карандаш и нюдовые туфли-лодочки.
Кроме того, модный эксперт отметила, что даже в выборе макияжа Маркл тоже похожа на актрису. Обе женщины предпочитают естественные цвета и наносят минимум косметики.
Отметим, что Меган выбрала себе довольно опасный пример для подражания. Ведь на фоне развода с Брэдом Питтом все говорят о психической нестабильности Анджелины Джоли. И если жена принца Гарри безотчетно будет брать с актрисы пример не только в стиле, но и в жизни, то и у нее возможен разлад в семье.
Напомним, ранее в июле герцогиню Сассекскую уличили в подражании младшей сестре Кейт Миддлтон, Пиппе. Меган Маркл пришла с мужем на благотворительный матч поло с маленьким плетеным клатчем c коричневым кожаным ремнем марки J.Crew. Такой же аксессуар заметили у Пиппы Миддлтон еще во время Уимблдонского турнира.
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