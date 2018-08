Меган Маркл и Принц Гарри внезапно показали нового малыша

Любовь к собакам у Меган Маркл появилась задолго до того, как она стала герцогиней. Когда дива была актрисой, у нее дома проживали два пса по кличке Гай и Богарт.

Однако после того, как Маркл переехала в Англию, собак пришлось оставить у друзей в Торонто. Дело в том, что животные просто не перенесли бы столь длительного перелета, передает Daily Mail.

Теперь герцогиня будет заботиться о лабрадоре. Возраст новой собаки пока не известен. Источники предполагают, что пара могла взять собаку в благотворительном фонде.

Prince Harry and Meghan Markle Just Added a Dog To Their Royal Family https://t.co/aqzn4qDx1A pic.twitter.com/x3S2EQXvGr