Меган Маркл и Принц Гарри внезапно показали нового малыша

Пока общественность гадает, как скоро ожидать пополнения в семье принца Гарри и Меган Маркл, чета осуществила давнюю мечту герцогини и завела собаку. Теперь в Кенсингтонском дворце вместе будет проживать лабрадор.

Любовь к собакам у Меган Маркл появилась задолго до того, как она стала герцогиней. Когда дива была актрисой, у нее дома проживали два пса по кличке Гай и Богарт.

Однако после того, как Маркл переехала в Англию, собак пришлось оставить у друзей в Торонто. Дело в том, что животные просто не перенесли бы столь длительного перелета, передает Daily Mail.

Теперь герцогиня будет заботиться о лабрадоре. Возраст новой собаки пока не известен. Источники предполагают, что пара могла взять собаку в благотворительном фонде.

Prince Harry and Meghan Markle Just Added a Dog To Their Royal Family https://t.co/aqzn4qDx1A pic.twitter.com/x3S2EQXvGr — BRIDES (@brides) August 25, 2018

Стоит отметить, что поклонники пары не оставили без внимания "пополнение" в королевской семье. "Какой замечательный малыш! Восхищаюсь любовью Маркл к животным", – написал один из пользователей сети.

Напомним, что отношения Меган Маркл и принца Гарри начались в ноябре 2016 года. Через год они объявили о своей помолвке, а свадьба пары состоялась в мае 2018 года.



