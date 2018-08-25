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"Мы вряд ли с ней будем общаться": Прилучный о располневшей Муцениеце

Агата Муцениеце и Павел Прилучный. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look
Павел Прилучный и Агата Муцениеце являются одной из самых красивых пар отечественного кино. Не так давно они были на грани расставания, но нашли в себе силы сохранить семью. Теперь актеры даже шутят о разводе.
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Так, во время одного из интервью была затронута тема фигуры Агаты. Дело в том, что для роли в сериале "Большая игра" артистке пришлось набрать вес, однако в итоге Муцениеце в картине не появилась.

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 Павел Валерьевич Прилучный

Павел Валерьевич Прилучный актер

Агате пообещали роль и попросили как можно быстрее потолстеть. "Были новогодние праздники, я ела все подряд, ни в чем себе не отказывала. Помню, спрашивала у ребят: "Вы точно меня возьмете?" – они отвечали: "Точно, точно". А потом появился новый продюсер, и меня "слили". Я набрала восемь килограммов", – пожаловалась актриса.

В это время в беседу с журналистом вмешался муж артистки Павел Прилучный. "Вы не видели, какая она была худая! Сидела на диетах, занималась спортом, во всем себе отказывала. И только она похудела – ей говорят: "Давай толстей", – пояснил он.

"Ситуация, конечно, была очень неприятной. И пока я застряла в пограничном весе", – развела руками Агата.

На это корреспондент "Комсомольской правды" из Петербурга поинтересовался, а какой Прилучному нравится его жена больше – худенькой или с пышными формами.

"Да мне плевать. Нет, ну конечно, если ее разбомбит до 160 килограммов, мы вряд ли с ней будем общаться", – смеясь выдал Павел.

Агату эта реплика слегка задела. "Ты же говорил, что тебе все равно", – возмутилась девушка.

"Давай поставим рамки хотя бы в пределах 120 килограммов. Интересно, конечно, посмотреть на тебя в этом весе", – предложил ультиматум Прилучный.

Напомним, популярные актеры Агата Муцениеце и Павел Прилучный расписались 19 июля 2011 года втайне от широкой публики и журналистов. В январе 2013-го у них родился сын Тимофей, а в марте 2016-го – дочь Мия.

Автор: Алёна Нестерова25 августа 2018, 11:54
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