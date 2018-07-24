Павел Прилучный упал с колеса обозрения на асфальт

На съемках нового фильма "Килиманджара" Павел Прилучный сам выполнял трюки. Однако даже эффектное падение с колеса обозрения на асфальт не произвело впечатления на его сына Тимофея.

Съемки фильма проходили в Азербайджане. Стояла невыносимая жара. "В какой-то момент поднялся ветер, и мне под линзу (у моего персонажа, бакинца Тимура, карие глаза) попали песчинки. Это было очень больно, я три дня буквально не мог открыть глаза", – пожаловался Прилучный.

Актер признался, что все трюки в картине выполнял без профессиональной помощи каскадера. "Один из самых опасных – когда я летел с колеса обозрения вниз (метров 30, наверное)", – отметил он. Перед тем как прыгнуть, Прилучный попросил супругу, актрису Агату Муцениеце, привести на съемочную площадку их сына Тимофея, чтобы он посмотрел, чем занимается его родитель.

Однако реакция мальчика оказалась совсем не такой, на какую рассчитывал Павел. "И вот, долгая подготовка, все очень серьезные – мало ли что может случиться на такой высоте и скорости, это очень опасный трюк. Камера, мотор, я упал на асфальт, а потом подхожу к сыну и спрашиваю: "Ну, что скажешь?" Тимофей говорит: "Папа, и это все? Скучновато. А мы арбуз будем есть сегодня?" Не знаю, чем можно удивить современных детей!" – цитирует Павла Прилучного PeopleTalk.

Публикация от Павел Прилучный (@bugevuge) 23 Янв 2018 в 11:47 PST

К слову, недавно в прессе активно муссировались слухи о серьезных проблемах в супружеской жизни Прилучного и Муцениеце. Говорили, что одна из самых крепких и красивых пар отечественного шоу-бизнеса на грани развода. К счастью, Павел и Агата сумели наладить отношения.

"Для меня любовь – это когда ты не можешь без человека существовать. Когда есть постоянное желание его видеть, прикасаться, разговаривать. Чтобы он был рядом и с ним все было хорошо", – высказался популярный актер.