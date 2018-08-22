Выколоть глаза: грязную измену Соколовского сняли на видео

Певица Рита Дакота создала новый канал на YouTube. Первое видео она посвятила скандальному разводу с Владом Соколовским.

Певица в очередной раз упомянула, что виновником расставания стал ее муж вокалист Влад Соколовский. Дакота призналась, что долгое время старалась не замечать тревожных звоночков, указывающих на неверность любимого, ссылаясь на симптомы послеродовой депрессии. Однако, когда увидела порноролики с участием мужа и других женщин, поняла, что врать себе больше не может.

"Вылезала первая история, за ней вторая и третья. Подтвердились предыдущие, что-то мне Влад сам рассказал, что-то мне рассказали наши общие друзья. Я получила кучу жутких доказательств, включая видео, после которых мне хочется вытащить себе глаза", – разоткровенничалась Дакота.

Артистка отметила, что рассказать всем о причинах расставания она решила от обиды на мужа. "Я понимала, что если я это сожру, как терпила последняя, если я не расскажу правду, я бы ненавидела себя всю жизнь за это, я бы себя винила. Я бы чувствовала себя преданной, я бы ощущала эту злость, обиду, несправедливость. (…) Я имела право сказать правду и не обелять своего палача", – сообщила Рита.

Дакота поведала, что пытается найти отдушину в работе и общении с дочерью. Чтобы справиться со стрессом, она прибегала и к другим методам, однако это не помогло: "Я попробовала побухать неделю. Это грустно. Еще хуже становится. Лучше пустырничек", – посоветовала фанатам звезда.

Артистка отметила, что не будет закрываться от новых отношений. Она пообещала поклонникам "жить дальше и любить жизнь".

Напомним, 11 августа этого года певица объявила о разводе. Оказалось, что Влад много лет изменял жене, его похождения прикрывали друзья и родственники. Однако один из друзей семьи считает, что Влад Соколовский и Рита Дакота всех обманули. По его мнению, у пары все хорошо, супруги разыгрывают народ.