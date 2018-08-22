Очнувшийся муж Кудрявцевой сделал заявление
Очнувшись от нескончаемых хлопот с младенцем, Макаров выложил трогательную фотографию, на которой запечатлена большая мужская рука и лежащая в ней крохотная ручка младенца. "Любовь моя", — заявил в комментариях спортсмен.
Поклонники пары были растроганы признанием звезды. В комментариях многие еще раз поздравили Игоря и Леру с пополнением и пожелали маленькой Марии счастья и здоровья.
"Поздравляю!!! Здоровья маме и дочке!!!", "Поздравляю!!! Пусть будет самой счастливой девочкой.🎀 Хорошего аппетита и спокойных ночей", "Она Вас с ума сведет! Папины дочки, принцессы! Пусть растет здоровой и счастливой!❤💓🎁🎀", "Игорь @igor_makarov82 и Лера @leratv ❤️, поздравляю с этим долгожданным событием! Берегите друг друга, цените все моменты родительства.😌 Люблю вас 💋💋💋", – написали фолловеры.
На днях Лера вместе с дочерью покинула больничные стены. Кудрявцева и ее супруг уже приняли в своем доме гостей. Одним из первых звездное семейство посетил продюсер Андрей Разыграев. Друг пришел не с пустыми руками: он привез комплект детской посуды и одежду для крещения.
Лера не планирует засиживаться в декретном отпуске. В ближайшее время она вернется к съемкам, а за девочкой будет присматривать няня-филиппинка.
Ранее стало известно, что телеведущая Лера Кудрявцева родила второго ребенка. Пост знаменитости о радостном событии набрал около полумиллиона лайков и 17 тысяч восторженных комментариев.
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