Очнувшийся муж Кудрявцевой сделал заявление

Телеведущая Лера Кудрявцева и хоккеист Игорь Макаров с головой окунулись в заботу о новорожденной дочери. Новоиспеченные родители даже перестали обновлять аккаунты в соцсетях, так много на них свалилось. И вот спортсмен впервые за долгое время опубликовал пост в своем микроблоге.

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