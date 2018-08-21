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Как у Кудрявцевой: Хилькевич дала новорожденной "сельское" имя

Анна Хилькевич. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov
Анна Хилькевич во второй раз стала матерью. У звезды сериала "Универ" родилась еще одна девочка. Актриса и ее муж не стали делать тайну из имени ребенка.

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Анна сообщила, что назвала наследницу Марией. Решение артистка принимала вместе с супругом.

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Анна Александровна Хилькевич

Анна Александровна Хилькевич актриса

"Мы назвали нашу вторую доченьку Машенька или просто Мария. По многим причинам мы выбрали это имя. Во-первых, оно прекрасно сочетается с фамилией моего супруга..." – поведала Хилькевич в своем микроблоге. Звезда сериалов отметила, что в прессе часто встречается информация о том, что ее муж Артур носит фамилию Волков, но это не так.

Актриса добавила, что имя Маша для нее имеет особый смысл: так же звали героиню сериала "Универ", роль которой принесла Хилькевич популярность. "Возможно, если бы не Мария Белова из "Универа", моя судьба сложилась бы по-другому, и я бы не познакомилась с Артуром, – пояснила Анна. – В-третьих, это простое и в то же время очень глубокое имя... Ну и плюс Арианна и Мария: Маша и Яша. Идеально же, согласитесь?" 

Поклонники поздравили звездное семейство с отличным выбором. "Спасибо что назвали дочь без всякого пафоса. А то развелось Элвисов и Ариелл в простых русских селеньях 😂😂😂 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Очень классное имя, главное простое 😊", "Ну под Арианну можно было конечно и не простое имя подобрать. А то одна с редким,а другая как все...🙄", – рассудили фолловеры.

Многие вспомнили, что так же зовут новорожденную дочь телеведущей Леры Кудрявцевой. "Прям модное имя сейчас, Лера Кудрявцева тоже так дочу назвала 😜👆", "Кудрявцева Лера тоже Марией назвала 😀", – отметили внимательные фанаты в комментариях.

Автор: Руслана Алексеева21 августа 2018, 12:15
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