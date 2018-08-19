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Дочку Кудрявцевой завалили роскошными подарками

Лера Кудрявцева. Фото: GLOBAL LOOK press/Alexey Vasnetsov
47-летняя телеведущая Лера Кудрявцева продолжает делиться подробностями из жизни новорожденной дочери. На этот раз дива поделилась снимками первых подарков для малышки.
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Лера Кудрявцева снова начала вести свой блог в Сети, вероятно уже выписавшись из больницы. Знаменитость сообщила, что малышку назвали Мария, а также поделилась некоторыми подробностями из жизни малышки.

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Леру успели поздравить очень большое количество поклонников, друзей и коллег. Более того, в Instagram Кудрявцевой появились уже первые подарки для малышки. Это комплект детской посуды и одежда для крещения, которые отправил для Марии ведущий Андрей Разыграев.

До сих пор остается загадкой, в какой клинике появилась на свет новорожденная. Дело в том, что папарацци не смогли выследить знаменитость при выписке из роддома. Возможно, Кудрявцева рожала в Майами в известном центре Cedars-Sinai Medical Center, а может и в известном подмосковном перинатальном центре.

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Доченька ��

Публикация от KUDRYAVTSEVA LERA (@leratv)

Напомним, ранее стало известно, что телеведущая Лера Кудрявцева родила второго ребенка. Пост знаменитости о радостном событии набрал около полумиллиона лайков и 17 тысяч восторженных комментариев.

19 августа 2018, 10:28

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