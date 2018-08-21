Красавец-жених променял Бузову на мужчину

Вот-вот стартует телепроект "Замуж за Бузову", где Ольга предстанет в качестве невесты. По этому случаю знаменитость откровенно высказалась на пикантные темы.



Один из главных вопросов, который волнует общественность – как Бузовой удалось вычислить гея не проекте. "Вы знаете, как я отношусь к мужчинам нетрадиционной ориентации. Я их очень люблю и даю концерты в этих местах", – заявила Ольга.

По словам Бузовой, есть большая разница между геем и тем, кого в народе называют грубой нецензурной лексикой. При это звезда поступила благородно и не стала обманывать зрителей. "Когда я поняла, что мы с этим мужчиной не можем быть как мужчина и женщина, я провела с ним очень корректный разговор. Смысл продолжать общение? Я против фальши и вранья", – уверенно заявила она.

Более того, Ольга не хочет делать из своего проекта "цирк и показуху", передает Super.ru. "Как только я чувствую, что кто-то меня обманывает и вокруг пальца водит, я сразу с этими людьми прощаюсь", – резюмировала она.

Ране сообщалось, что футболист Дмитрий Тарасов вместе с супругой и дочерью приехал на пресс-конференцию телеведущей Ольги Бузовой. Появление спортсмена, да еще в такой компании, стало настоящим шоком для присутствующих.



