"Сожгла мосты и вылила помои": Соколовский прокомментировал измены

Отец певца Андрей Соколовский обратился к его супруге, Рите Дакоте, на своей страничке в Instagram. Позднее мужчина удалил пост, чтобы избежать атаки хейтеров.

Родитель артиста сожалеет, что семья сына распадается. Об изменах мужа Рита сообщила 11 августа. По словам девушки, она устала терпеть похождения Влада.

Певица была в хороших отношениях с семьей супруга. Его отец, Андрей Соколовский решил прокомментировать ситуацию, ведь Рита была для него, как родная дочь.

"Прости меня, дочь моя, за то, что так сильно люблю тебя несмотря на то, что ты сожгла все мосты и вылила эти помои на меня и всех ваших друзей (за все это время, так и не поговорив со мной). Я по-прежнему твой любящий отец! Прости меня, что не знал о похождениях моего сына и не рассказал тебе об этом! Прости, что старался многому научить тебя, но так как ты всегда была занята, тебе было не до моих "бредней". Прости, что так и не объяснил, что такое настоящая любовь", – цитирует отца певца Starhit.ru. Он отметил, что переживает и терпит эту боль вместе с невесткой.

Публикация от РИТА ДАКОТА (@ritadakota) 5 Авг 2018 в 9:03 PDT

При этом мужчина добавил, что сетует на то, что не смог объяснить Рите, "что в семье бывают проблемы и что их нужно решать сразу и только между собой". Сам же Влад пока никак не высказывался о перипетиях в личной жизни.

Прокомментировала драму в семье Соколовского и Дакоты и известный продюсер, поэтесса Любовь Воропаева. Она давно наблюдала за развитием отношений пары. Женщина призналась, что до сих пор не может поверить, что между супругами произошел разлад.

Воропаева посоветовала Рите не верить всему, что ей рассказали "доброжелатели" и посоветовала девушке закрыть глаза на комментарии в Instagram, либо заблокировала хейтеров.

Публикация от РИТА ДАКОТА (@ritadakota) 2 Авг 2018 в 1:32 PDT

"Она должна одна, наедине со своим сердцем и со своими мыслями, понять, что происходит. Кроме того, важно знать современных девушек, которые без зазрения совести могут и наврать, и оболгать, и попытаться затащить в койку… Понимая это поколение, я, честно говоря, не верю, что Влад мог так поступить", – приводит слова поэтессы WomanHit.ru.

Напомним, Дакота прибегла к помощи юриста Кати Гордон. Они планируют составить мировое соглашение, чтобы поделить имущество с супругом певицы. Также суд будет решать, с кем останется жить их дочка Мия.